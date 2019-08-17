Выпуск новостей за 17:00: Залог за Грымчака. Потоп в Сочи

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 17:00 – за заместителя министра временно по оккупированным территориям Юрия Грымчака не будут вносить залог. Об этом сообщила его жена Юлия. Самый известный российский курорт Сочи заливают тропические дожди. Ливни начались еще ночью и на утро город просто превратился в настоящую Венецию

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