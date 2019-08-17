Випуск новин за 17:00: Застава за Гримчака. Потоп у Сочі

У випуску новин за 17 серпня станом на 17:00 – за заступника міністра тимчасово з окупованих територій Юрія Гримчака не вноситимуть заставу. Про це повідомила його дружина Юлія. Найвідоміший російський курорт Сочі заливають тропічні дощі. Зливи почались ще уночі і на ранок місто просто перетворилось на справжнісіньку Венецію

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