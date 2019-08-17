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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 17:00: Застава за Гримчака. Потоп у Сочі

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 серпня станом на 17:00 – за заступника міністра тимчасово з окупованих територій Юрія Гримчака не вноситимуть заставу. Про це повідомила його дружина Юлія. Найвідоміший російський курорт Сочі заливають тропічні дощі. Зливи почались ще уночі і на ранок місто просто перетворилось на справжнісіньку Венецію

      Також у випуску:

      В Одесі під час пожежі в готелі загинуло дев'ять людей.

      Ізраїльського наркоторгівця Амоса Дов Сільвера, який напередодні просто під час екстрадиції втік з аеропорту Бориспіль, знову затримали.

      З Днем народження, Чувак! 17 серпня лідеру гурту Скрябін Андрію Кузьменку виповнився б 51 рік. До цього дня у Кривому Розі влаштували автопробіг пам'яті.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Випуск новин Юрій Гримчак Затримання Юрія Гримчака
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