Выпуск новостей за 17:00: Жизнь в оккупированном Донецке. Выставка "Квантовый скачок Шевченко"
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 17:00 – журналисты 24 канала выяснили, как живется людям в оккупированном Донецке и Луганске. С сегодняшнего дня выставка под названием "Квантовый скачок Шевченко" начнется в Чехии и Арабских Эмиратах
Также в выпуске:
Боевики обстреляли украинских военных в первый день тишины: на передовой зафиксировали один обстрел, обошлось без жертв и раненых.
В Киеве пассажиры снесли автомобиль, припаркованный на трамвайных путях.
Протестующие из движения "желтых жилетов" вышли на митинг в 17 раз.
Послы 13 стран продекламировали поэзии Тараса Шевченко.
Источник: 24 канал
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