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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
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      Выпуск новостей за 17:00: Жизнь в оккупированном Донецке. Выставка "Квантовый скачок Шевченко"

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 17:00 – журналисты 24 канала выяснили, как живется людям в оккупированном Донецке и Луганске. С сегодняшнего дня выставка под названием "Квантовый скачок Шевченко" начнется в Чехии и Арабских Эмиратах

      Также в выпуске:

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      blog_ava
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      19135
      Теги: Тарас Шевченко Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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