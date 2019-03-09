Выпуск новостей за 17:00: Жизнь в оккупированном Донецке. Выставка "Квантовый скачок Шевченко"

В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 17:00 – журналисты 24 канала выяснили, как живется людям в оккупированном Донецке и Луганске. С сегодняшнего дня выставка под названием "Квантовый скачок Шевченко" начнется в Чехии и Арабских Эмиратах

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