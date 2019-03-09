Випуск новин за 17:00: Життя в окупованому Донецьку. Виставка "Квантовий стрибок Шевченка"
У випуску новин за 9 березня станом на 17:00 – журналісти 24 каналу з'ясували, як живеться людям в окупованому Донецьку та Луганську. Відсьогодні виставка під назвою "Квантовий стрибок Шевченка" розпочнеться у Чехії та Арабських Еміратах
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Джерело: 24 канал
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