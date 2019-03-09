Випуск новин за 17:00: Життя в окупованому Донецьку. Виставка "Квантовий стрибок Шевченка"

У випуску новин за 9 березня станом на 17:00 – журналісти 24 каналу з'ясували, як живеться людям в окупованому Донецьку та Луганську. Відсьогодні виставка під назвою "Квантовий стрибок Шевченка" розпочнеться у Чехії та Арабських Еміратах

Також у випуску: Бойовики обстріляли українських військових у перший день тиші: на передовій зафіксували один обстріл, минулося без жертв та поранених. У Києві пасажири знесли авто, припаркове на коліях трамваю. Протестувальники рухи "жовтих жилетів" вийшли на мітинг 17 раз. Посли 13 країн продекларували поезії Тараса Шевченка.