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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Выпуск новостей за 17:00: Журналисты побывали в Золотом. Судьба трубопровода

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 17:00 – режим ограничений на перемещение в районе разведения войск в Золотом будет отменен 3 ноября. Поэтому с воскресенья там смогут свободно передвигаться и местные жители, и журналисты, и другие. Парламент принял революционный для газового рынка закон. Нафтогаз больше не будет транспортировать топливо по трубопроводу.

      Также в выпуске:

      Украинскую кухню и киевские рестораны признали одними из лучших в Европе. Наши блюда поставили в один ряд с французскими, итальянскими и греческими.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Война Ситуация в Золотом Выпуск новостей
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