Выпуск новостей за 17:00: Журналисты побывали в Золотом. Судьба трубопровода

В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 17:00 – режим ограничений на перемещение в районе разведения войск в Золотом будет отменен 3 ноября. Поэтому с воскресенья там смогут свободно передвигаться и местные жители, и журналисты, и другие. Парламент принял революционный для газового рынка закон. Нафтогаз больше не будет транспортировать топливо по трубопроводу.

Также в выпуске: Украинскую кухню и киевские рестораны признали одними из лучших в Европе. Наши блюда поставили в один ряд с французскими, итальянскими и греческими.