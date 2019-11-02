Випуск новин за 17:00: Журналісти побували у Золотому. Доля трубопроводу

У випуску новин за 2 листопада станом на 17:00 – режим обмежень на переміщення в районі розведення військ у Золотому буде скасований 3 листопада. Тож від неділі там зможуть вільно пересуватися і місцеві мешканці, і журналісти, та інші. Парламент прийняв революційний для газового ринку закон. Нафтогаз більше не транспортуватиме паливо трубопроводом.

Також у випуску: Українську кухню і київські ресторани визнали одними з найкращих у Європі. Наші страви поставили в один ряд з французькими, італійськими та грецькими.