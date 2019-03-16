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      Выпуск новостей за 17: 00: Митинг "Нацкорпуса". Протесты "желтых жилетов"

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 17:00 на Майдане Незалежности в Киеве активисты "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" провели очередную акцию с требованием справедливо наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме". В Париже проходит очередная акция желтых жилетов. На протест вышло более 8 тысяч человек, среди них полторы тысячи ультрас.

      Также в выпуске:

      Трамваи украинского производства теперь ездят по улицам египетской Александрии. Транспорт оснащен кондиционерами, а также системой визуального информирования об остановках на пути следования.

      Двое 13-летних детей во Львове отравились угарным газом.

      Российские оккупанты празднуют пять лет аннексии украинского Крыма.

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      Теги: Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Протесты "желтых жилетов" Новости Франции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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