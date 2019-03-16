Выпуск новостей за 17: 00: Митинг "Нацкорпуса". Протесты "желтых жилетов"
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 17:00 на Майдане Незалежности в Киеве активисты "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" провели очередную акцию с требованием справедливо наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме". В Париже проходит очередная акция желтых жилетов. На протест вышло более 8 тысяч человек, среди них полторы тысячи ультрас.
Также в выпуске:
Трамваи украинского производства теперь ездят по улицам египетской Александрии. Транспорт оснащен кондиционерами, а также системой визуального информирования об остановках на пути следования.
Двое 13-летних детей во Львове отравились угарным газом.
Российские оккупанты празднуют пять лет аннексии украинского Крыма.
Источник: 24 канал
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