Випуск новин за 17:00: Мітинг "Нацкорпусу". Протести "жовтих жилетів"

У випуску новин за 16 березня станом на 17:00 – на Майдані Незалежності у Києві активісти "Нацкорпусу" та "Національних дружин" провели чергову акцію із вимогою справедливо покарати винних у розкраданнях в "Укроборонпромі". У Парижі відбувається чергова акція жовтих жилетів. На протест вийшло понад 8 тисяч людей, серед них півтори тисячі ультрас.

Також у випуску: Трамваї українського виробництва тепер їздять вулицями єгипетської Александрії. Транспорт оснащений кондиціонерами, а також системою візуального інформування про зупинки на шляху курсування. Двоє 13-річних дітей у Львові отруїлись чадним газом. Російські окупанти святкують п'ять років анексії українського Криму.