Випуск новин за 17:00: Мітинг "Нацкорпусу". Протести "жовтих жилетів"
У випуску новин за 16 березня станом на 17:00 – на Майдані Незалежності у Києві активісти "Нацкорпусу" та "Національних дружин" провели чергову акцію із вимогою справедливо покарати винних у розкраданнях в "Укроборонпромі". У Парижі відбувається чергова акція жовтих жилетів. На протест вийшло понад 8 тисяч людей, серед них півтори тисячі ультрас.
Також у випуску:
Трамваї українського виробництва тепер їздять вулицями єгипетської Александрії. Транспорт оснащений кондиціонерами, а також системою візуального інформування про зупинки на шляху курсування.
Двоє 13-річних дітей у Львові отруїлись чадним газом.
Російські окупанти святкують п'ять років анексії українського Криму.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний законсьогодні , 18:31
-
Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракетисьогодні , 17:48
-
Як українських біатлоністок нагороджували медалями чемпіонату світу: яскраве відеосьогодні , 17:29
Коментарі