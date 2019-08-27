Выпуск новостей за 18:00: 100 дней президентства Зеленского. СБУ в Раде

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 18:00 – прошли сто дней президентства Владимира Зеленского. Три месяца запомнились украинцам множеством скандалов, решений, увольнений и назначений. Силовики пришли в парламент из-за того, что сенсорная кнопка для голосования нардепов в Верховной Раде не соответствует трем статьям регламента.

Также в выпуске: Журналисты выяснили, сколько будут получать новые народные избранники и что говорят о размере зарплат своих предшественников.

Источник: 24 канал