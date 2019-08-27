Випуск новин за 18:00: 100 днів президенства Зеленського. СБУ у Раді
У випуску новин за 27 серпня станом на 18:00 – минає сто днів президенства Володимир Зеленський. Три місяці запам'ятались українцям безліччю скандалів, рішень, звільнень і призначень. Силовики прийшли у парламент через те, що сенсорна кнопка для голосування нардепів у Верховній Раді не відповідає трьом статтям регламенту.
Також у випуску:
Журналісти з'ясували, скільки будуть отримувати нові народні обранці і що кажуть про розмір зарплат своїх попередників.
Джерело: 24 канал
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