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Выпуск новостей за 18:00: Акции в поддержку Сенцова. Оценка работы депутатов

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 18:00 – в российском Санкт-Петербурге во время пикета в поддержку Сенцова была задержана активистка российского движения "Солидарность" Ольга Смирнова. Эксперты общественного объединения "Реанимационный пакет реформ", которые тщательно следили за работой депутатов во время 8 сессии, дали свою оценку парламентариям.

Также в выпуске:

В ВР в первом чтении приняли законопроекты, которые помогут снизить акцизы на растаможку авто иностранного производства.

"Верховный суд" Крыма к восьми годам колонии строгого режима приговорил украинца Евгения Панова.

За сутки на Донбассе было 24 обстрела, враг продолжает бить по позициям наших защитников по всей линии фронта.

Теги: Украинцы в плену РФ Украина – Россия Олег Сенцов заложники Верховная Рада Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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