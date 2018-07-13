Выпуск новостей за 18:00: Акции в поддержку Сенцова. Оценка работы депутатов
В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 18:00 – в российском Санкт-Петербурге во время пикета в поддержку Сенцова была задержана активистка российского движения "Солидарность" Ольга Смирнова. Эксперты общественного объединения "Реанимационный пакет реформ", которые тщательно следили за работой депутатов во время 8 сессии, дали свою оценку парламентариям.
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Источник: 24 канал
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