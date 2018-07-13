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Випуск новин за 18:00: Акції на підтримку Сенцова. Оцінка роботи депутатів

Випуск новин 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 липня станом на 18:00 – у російському Санкт-Петербурзі під час пікету в підтримку Сенцова була затримана активістка російського руху "Солідарність" Ольга Смірнова. Експерти громадського об'єднання "Реанімаційний пакет реформ", які ретельно стежили за роботою депутатів під час 8 сесії, дали свою оцінку парламентарям.

Також у випуску: 

У ВР в першому читанні ухвалили законопроекти, які допоможуть знизити акцизи на розмитнення авто іноземного виробництва.

"Верховний суд" Криму на вісім років колонії суворого режиму засудив українця Євгена Панова. 

За добу на Донбасі було 24 обстріли, ворог продовжує гатити по позиціях наших захисників по усій лінії фронту. 

Теги: Олег Сенцов Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники Випуск новин Верховна Рада
Джерело: 24 канал
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