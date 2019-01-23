Выпуск новостей за 18:00: Аномальные снегопады в Украине. День рождения Филарета
В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 18:00 – в Украине снова заметели, в некоторых областях выпали десятки сантиметров снега. Спасатели помогают освобождать авто из сугробов, а несколько трасс даже пришлось перекрыть. 23 января патриарх Филарет празднует свой 90-й день рождения. Весь Дворец "Украина", забит верующими и друзьями патриарха.
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В ЦИК подали документы еще четыре кандидата.
Источник: 24 канал
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