Випуск новин за 18:00: Аномальні снігопади в Україні. День народження Філарета

У випуску новин за 23 січня станом на 18:00 – в Україні знову вхурделило, у деяких областях випало десятки сантиметрів снігу. Рятувальники допомагають визволяти авто із кучугурів, а кілька трас навіть довелося перекрити. 23 січня патріарх Філарет святкує свій 90-й день народження. Весь палац "Україна", забитий вірянами і друзями патріарха.

Також у випуску: У ЦВК подали документи ще чотири кандидати.