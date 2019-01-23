Випуск новин за 18:00: Аномальні снігопади в Україні. День народження Філарета
У випуску новин за 23 січня станом на 18:00 – в Україні знову вхурделило, у деяких областях випало десятки сантиметрів снігу. Рятувальники допомагають визволяти авто із кучугурів, а кілька трас навіть довелося перекрити. 23 січня патріарх Філарет святкує свій 90-й день народження. Весь палац "Україна", забитий вірянами і друзями патріарха.
Також у випуску:
У ЦВК подали документи ще чотири кандидати.
Джерело: 24 канал
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