Выпуск новостей за 18:00: Арест квартиры Януковича. Рейтинг политиков-лжецов

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 18:00 – осужденный за государственную измену экс-президент Виктор Янукович в России имеет государственную охрану по приказу Путина, тем временем в Украине передают в аренду арестованную элитную квартиру президента-беглеца. Общественность обнародовала рейтинг политиков-лжецов 2018 года, первое место заняла Юлия Тимошенко.

Также в выпуске: Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательный список претендентов на кресло главы государства – их 44. Во Львове состоялась акция протеста по поводу приезда Владимира Зеленского. Министр внутренних дел Арсен Аваков берет под контроль весь избирательный процесс: что это значит и почему не все так просто. Гость студии – эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.