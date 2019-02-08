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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 18:00: Арест квартиры Януковича. Рейтинг политиков-лжецов

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 18:00 – осужденный за государственную измену экс-президент Виктор Янукович в России имеет государственную охрану по приказу Путина, тем временем в Украине передают в аренду арестованную элитную квартиру президента-беглеца. Общественность обнародовала рейтинг политиков-лжецов 2018 года, первое место заняла Юлия Тимошенко.

      Также в выпуске:

      Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательный список претендентов на кресло главы государства – их 44.

      Во Львове состоялась акция протеста по поводу приезда Владимира Зеленского.

      Министр внутренних дел Арсен Аваков берет под контроль весь избирательный процесс: что это значит и почему не все так просто.

      Гость студии – эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

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      Теги: Новости политики рейтинги Виктор Янукович Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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