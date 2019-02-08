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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 18:00: Оренда квартири Януковича. Рейтинг політиків-брехунів

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 січня станом на 18:00 – засуджений за державну зраду екс-президент Віктор Янукович у Росії має державну охорону за наказом Путіна, тим часом в Україні передають в оренду арештовану елітну квартиру президента-втікача. Громадськість оприлюднила рейтинг політиків-брехунів 2018 року, перше місце посіла Юлія Тимошенко.

      Також у випуску:

      Центральна виборча комісія оприлюднила остаточний список претендентів на крісло глави держави – їх 44.

      У Львові відбулась акція протесту щодо приїзду Володимира Зеленського. 

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков бере під контроль увесь виборчий процес: що це означає і чому не все так просто.

      Гість студії – експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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      Теги: Новини політики Випуск новин Віктор Янукович Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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