Випуск новин за 18:00: Оренда квартири Януковича. Рейтинг політиків-брехунів

У випуску новин за 8 січня станом на 18:00 – засуджений за державну зраду екс-президент Віктор Янукович у Росії має державну охорону за наказом Путіна, тим часом в Україні передають в оренду арештовану елітну квартиру президента-втікача. Громадськість оприлюднила рейтинг політиків-брехунів 2018 року, перше місце посіла Юлія Тимошенко.

Також у випуску: Центральна виборча комісія оприлюднила остаточний список претендентів на крісло глави держави – їх 44. У Львові відбулась акція протесту щодо приїзду Володимира Зеленського. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков бере під контроль увесь виборчий процес: що це означає і чому не все так просто. Гість студії – експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.