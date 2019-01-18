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      Выпуск новостей за 18:00: Бизнес Зеленского и Коломойского. Газовые соглашения Тимошенко

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 18:00 – журналисты выяснили, от кого сбежал украинский олигарх Игорь Коломойский в Израиль и какой бизнес в России у Владимира Зеленского. Глава "Нафтогаза" заявил, что 32 миллиарда долларов потеряла Украина из-за газовых контрактов Путина с Тимошенко. Каждая украинская семья переплатила России 61 тысячу гривен за газ.

      Также в выпуске:

      С приближением выборов в Facebook увеличивается количество фейковых страниц, которыми руководят из России.

      Коломойский имеет огромные активы в США, от которых получает миллионные прибыли.

      Теги: Игорь Коломойский Владимир Зеленский Выпуск новостей Газ Юлия Тимошенко
      Источник: 24 канал
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