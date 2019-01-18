Выпуск новостей за 18:00: Бизнес Зеленского и Коломойского. Газовые соглашения Тимошенко

В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 18:00 – журналисты выяснили, от кого сбежал украинский олигарх Игорь Коломойский в Израиль и какой бизнес в России у Владимира Зеленского. Глава "Нафтогаза" заявил, что 32 миллиарда долларов потеряла Украина из-за газовых контрактов Путина с Тимошенко. Каждая украинская семья переплатила России 61 тысячу гривен за газ.

Также в выпуске: С приближением выборов в Facebook увеличивается количество фейковых страниц, которыми руководят из России. Коломойский имеет огромные активы в США, от которых получает миллионные прибыли.