Випуск новин за 18:00: Бізнес Зеленського та Коломойського. Газові угоди Тимошенко

У випуску новин за 18 січня станом на 18:00 – журналісти з’ясували, від кого втік український олігарх Ігор Коломойський до Ізраїля та чи має бізнес у Росії Володимир Зеленський. Голова "Нафтогазу" заявив, що 32 мільярди доларів втратила Україна через газові контракти Путіна з Тимошенко. Кожна українська родина переплатила Росії 61 тисячу гривень за газ.

Також у випуску: З наближенням виборів у Facebook збільшується кількість фейкових сторінок, якими керують з Росії. Коломойський має величезні активи у США, з яких отримує мільйонні прибутки.