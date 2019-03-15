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      Выпуск новостей за 18:00: Цены на газ. Дела "вертолетных налоговиков"

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 18:00 – премьер-министр Гройсман подчеркнул, что Правительство будет договариваться, чтобы МВФ не повышал цену на газ. Мол, "Нафтогаз" может покупать импортный газ по более низкой цене. Более 1200 томов дела налоговиков экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко. На схемах минимизации налогов при Януковиче они украли 104 млрд грн.

      Также в выпуске:

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      Теги: Тарифы на газ Выпуск новостей Виктор Янукович Судьи
      Источник: 24 Канал
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