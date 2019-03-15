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      Випуск новин за 18:00: Ціни на газ. Cправи "вертолітних податківців"

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 березня станом на 18:00 – прем'єр-міністр Гройсман наголосив, що Уряд буде домовлятися, аби МВФ не підвищував ціну на газ. Мовляв, "Нафтогаз" може купувати імпортний газ за нижчою ціною. Понад 1200 томів справи податківців екс-очільника Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка. На схемах мінімізації податків за часів Януковича вони вкрали 104 мільярди гривень.

      Також у випуску:

      У мережі з'явилися моторошні кадри від вбивці, який відкрив стрілянину в мечеті Нової Зеландії.

      Албанська церква не визнала Православну церкву України.

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      Теги: Випуск новин Тарифи на газ Судді Віктор Янукович
      Джерело: 24 Канал
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