Випуск новин за 18:00: Ціни на газ. Cправи "вертолітних податківців"
У випуску новин за 15 березня станом на 18:00 – прем'єр-міністр Гройсман наголосив, що Уряд буде домовлятися, аби МВФ не підвищував ціну на газ. Мовляв, "Нафтогаз" може купувати імпортний газ за нижчою ціною. Понад 1200 томів справи податківців екс-очільника Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка. На схемах мінімізації податків за часів Януковича вони вкрали 104 мільярди гривень.
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Джерело: 24 Канал
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