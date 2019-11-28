Выпуск новостей за 18:00: Чем известен Альперин. Ответственность за незаконное обогащение

В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 18:00 – НАБУ сообщило о подозрении Вадиму Альперину. Его называют главным одесским контрабандистом. Уголовная ответственность за незаконное обогащение возвращается. Согласно закону, если например, чиновник потратил минимум на сто десять тысяч гривен больше, чем заработал, это тянет на 5-10 лет тюрьмы.

Также в выпуске: Народные избранники на своих местах только три месяца, но среди них уже видно явных лоббистов украинской элиты. Утром к Марусе Зверобой наведались следователи Государственного бюро расследований и спецназовцы "Альфы".