Випуск новин за 18:00: Чим відомий Альперін. Відповідальність за незаконне збагачення

У випуску новин за 28 листопада станом на 18:00 –НАБУ повідомило про підозру Вадиму Альперіну. Його називають головним одеським контрабандистом. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення повертається. Згідно з законом, якщо наприклад, чиновник витратив мінімум на сто десять тисяч гривень більше, ніж заробив, це тягне на від 5 до 10 років тюрми.

Також у випуску: Народні обранці на своїх місцях лише три місяці, але серед них вже видно явних лобістів української еліти. Зранку до Марусі Звіробій навідалися слідчі Державного бюро розслідувань і спецпризначенці "Альфи".