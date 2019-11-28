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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 18:00: Чим відомий Альперін. Відповідальність за незаконне збагачення

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 листопада станом на 18:00 –НАБУ повідомило про підозру Вадиму Альперіну. Його називають головним одеським контрабандистом. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення повертається. Згідно з законом, якщо наприклад, чиновник витратив мінімум на сто десять тисяч гривень більше, ніж заробив, це тягне на від 5 до 10 років тюрми.

      Також у випуску: 

      Народні обранці на своїх місцях лише три місяці, але серед них вже видно явних лобістів української еліти.

      Зранку до Марусі Звіробій навідалися слідчі Державного бюро розслідувань і спецпризначенці "Альфи".

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      Теги: Випуск новин НАБУ Вадим Альперін
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