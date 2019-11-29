Выпуск новостей за 18:00: Черная пятница в Украине. Проплаченные митинги

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 18:00 - 29 ноября в Украине, как и во всем мире, состоится Черная пятница. Журналисты 24 канала выяснили, могут ли украинцы сильно сэкономить в этот день. Радикалы из партии "Братство" Дмитрия Корчинского оказались профессиональными "митингующими". За последние полтора года они "засветились" на ряде пикетов и даже нападали на журналистов.

Также в выпуске: Во Франции несколько десятков экоактивистов заблокировали штаб-квартиру компании "Амазон" из-за Черной пятницы.