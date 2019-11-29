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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Випуск новин за 18:00: Чорна п'ятниця в Україні. Проплачені мітинги

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 листопада станом на 18:00 – 29 листопада в Україні, як і в усьому світі, відбудеться Чорна п'ятниця. Журналісти 24 каналу з'ясували, чи дійсно українці можуть добряче зекономити в цей день. Радикали з партії "Братство" Дмитра Корчинського виявились професійними "мітингувальниками". За останні півтора року вони "засвітились" на низці пікетів та навіть нападали на журналістів.

      Також у випуску:

      У Франції кількадесят екоактивістів заблокували штаб-квартиру компанії "Амазон" через Чорну п'ятницю.

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      Теги: Випуск новин Чорна п'ятниця Протести
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