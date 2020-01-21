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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Выпуск новостей за 18:00: Черные ящики МАУ. Чествование памяти "киборгов"

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 18:00 – Ирану не хватает надлежащего оборудования, чтобы расшифровать черные ящики, а Франция и США отказались им его предоставить. Вместо передачи ящиков в Киев, Иран направит специалистов, которые определят, есть ли в Украины оборудование для расшифровки. В Михайловском соборе провели панихиду и почтили память павших защитников Донецкого аэропорта.

      Также в выпуске:

      Новым председателем Окружного административного суда Киева стал Павел Вовк. Он был избран во время утреннего голосования 21 января.

       

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      Теги: Выпуск новостей Авиакатастрофа МАУ в Иране
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