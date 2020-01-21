Випуск новин за 18:00: Чорні скриньки МАУ. Вшанування пам'яті "кіборгів"

У випуску новин за 21 січня станом на 18:00 – Ірану бракує належного обладнання, аби розшифрувати чорні скриньки, а Франція і США відмовились їм його надати. Замість передачі скриньок у Київ, Іран направить спеціалістів, які визначать, чи має Україна обладнання для розшифрування. У Михайлівському соборі провели панахиду і вшановали пам'ять полеглих захисників Донецького аеропорту.

Також у випуску: Новим головою Окружного адміністративного суду Києва став Павло Вовк. Його обрали під час ранкового голосування 21 січня.