Випуск новин за 18:00: Чорні скриньки МАУ. Вшанування пам'яті "кіборгів"
У випуску новин за 21 січня станом на 18:00 – Ірану бракує належного обладнання, аби розшифрувати чорні скриньки, а Франція і США відмовились їм його надати. Замість передачі скриньок у Київ, Іран направить спеціалістів, які визначать, чи має Україна обладнання для розшифрування. У Михайлівському соборі провели панахиду і вшановали пам'ять полеглих захисників Донецького аеропорту.
Також у випуску:
Новим головою Окружного адміністративного суду Києва став Павло Вовк. Його обрали під час ранкового голосування 21 січня.
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