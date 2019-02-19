Выпуск новостей за 18:00: Чествование памяти героев Майдана. Запрет ФОПов
В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 18:00 – в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни президент Петр Порошенко и председатель Европейского Совета Дональд Туск почтили память погибших. Из-за усиленных мер безопасности улицу на несколько часов перекрыли. Правительство хочет запретить распространенные в Украине ФОП. За нарушения будут наказывать штрафами.
Также в выпуске:
Председатель Европейского Совета Дональд Туск выступил на заседании в Верховной Раде.
Сколько денег Украина теряет из-за существования офшоров.
Источник: 24 канал
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