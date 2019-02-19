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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Випуск новин за 18:00: Вшанування пам'яті героїв Майдану. Заборона ФОПів

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 лютого станом на 18:00 – у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні президент Петро Порошенко та голова Європейської Ради Дональд Туск вшанували пам'ять загиблих. Через посилені заходи безпеки вулицю на декілька годин перекрили. Уряд хоче заборонити розповсюджені в Україні ФОПи. За порушення каратимуть штрафами.

      Також у випуску:

      Голова Європейської Ради Дональд Туск виступив на засіданні у Верховній Раді.

      Скільки грошей Україна втрачає через існування офшорів.

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      Теги: Випуск новин Євромайдан Небесна Сотня Законодавство
      Джерело: 24 канал
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