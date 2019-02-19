Випуск новин за 18:00: Вшанування пам'яті героїв Майдану. Заборона ФОПів

У випуску новин за 19 лютого станом на 18:00 – у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні президент Петро Порошенко та голова Європейської Ради Дональд Туск вшанували пам'ять загиблих. Через посилені заходи безпеки вулицю на декілька годин перекрили. Уряд хоче заборонити розповсюджені в Україні ФОПи. За порушення каратимуть штрафами.

Також у випуску: Голова Європейської Ради Дональд Туск виступив на засіданні у Верховній Раді. Скільки грошей Україна втрачає через існування офшорів.