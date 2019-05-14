Выпуск новостей за 18:00: Дата инаугурации Зеленского. 145 дней голодовки Сенцова
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 18:00 – в ВРУ зафиксировано 7 постановлений, где говорится о разных датах инаугурации, но ни за один из документов еще не проголосовали, перенесли рассмотрение на 16 мая. В 2018 году украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Политзаключенный продержался без еды 145 дней. Пять месяцев голодания нанесли непоправимый вред его здоровью.
Также в выпуске:
Несколько дней назад почетный патриарх Филарет заявил, что хочет возобновить работу православной церкви Киевского патриархата, который сам же и распустил полгода назад. Сегодня Филарет даже созвал епископов на общение.
Гость студии – народный депутат Украины Владимир Парасюк.
Источник: 24 канал
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