Випуск новин за 18:00: Дата інавгурації Зеленського. 145 днів голодування Сенцова

У випуску новин за 14 травня станом на 18:00 – у ВРУ зафіксовано щонайменше 7 постанов, де йдеться про різні дати інавгурації, але за жоден з документів ще не проголосували, перенесли розгляд на 16 травня. У 2018 році український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Політв'язень протримався без їжі 145 днів. Майже п'ять місяців голодування завдали непоправної шкоди його здоров'ю.

Також у випуску: Кілька днів тому почесний патріарх Філарет заявив, що хоче відновити роботу православної церкви Київського патріархату, який сам же і розпустив півроку тому. Сьогодні Філарет навіть скликав єпископів на спілкування. Гість студії – народний депутат України Володимир Парасюк.

Джерело: 24 канал