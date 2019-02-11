Выпуск новостей за 18:00: Дело Гандзюк. Кому из кандидатов отказали в ЦИК
В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 18:00 – главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру вручили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. В Центризбиркоме отказали в регистрации почти полсотне кандидатов в президенты. Одни открыто призывали к нарушению территориальной целостности Украины, другие же просто не внесли залог.
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Источник: 24 канал
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