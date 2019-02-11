Випуск новин за 18:00: Справа Гандзюк. Кому з кандидатів відмовили у ЦВК
У випуску новин за 11 лютого станом на 18:00 – голові Херсонської облради Владиславу Мангеру вручили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. У Центрвиборчкомі відмовили в реєстрації майже півсотні кандидатів у президенти. Одні відкрито закликали до порушення територіальної цілісності України, інші ж просто не внесли заставу.
Також у випуску:
Рішення у справі Супрун ще немає: суддя на невизначений час пішов до нарадчої кімнати.
В Одесі та Києві пранкери зібрали сотні людей на мітинг за вигаданого кандидата.
Джерело: 24 канал
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