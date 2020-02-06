Выпуск новостей за 18:00: Драка в Раде. Закон о рынке земли

В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 18:00 – народные избранники устроили громкую перепалку и стычки в Верховной Раде из-за законопроекта о рынке земли. Президиум парламента блокировали депутаты "Батькивщины" вместе с их лидером Юлией Тимошенко. Верховная Рада 6 февраля 2020 года рассматривает законопроект о введении рынка земли. После первого чтения нардепы подали более 4 тысяч правок.

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