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      Выпуск новостей за 18:00: Драка в Раде. Закон о рынке земли

      Выпуск новостей 31 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 18:00 – народные избранники устроили громкую перепалку и стычки в Верховной Раде из-за законопроекта о рынке земли. Президиум парламента блокировали депутаты "Батькивщины" вместе с их лидером Юлией Тимошенко. Верховная Рада 6 февраля 2020 года рассматривает законопроект о введении рынка земли. После первого чтения нардепы подали более 4 тысяч правок.

      Также в выпуске:

      Под Верховной Радой люди протестовали против введения открытого рынка земли в Украине. Между митингующими и полицией вспыхнул спор.

      5 февраля работники СБУ устроили обыск в офисе телеканала 1+1. Из-за тайного прослушивания премьера Гончарука в его кабинете.

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      Теги: Рынок земли Верховная Рада Выпуск новостей
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