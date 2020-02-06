Випуск новин за 18:00: Бійка у Раді. Закон про ринок землі

У випуску новин за 6 лютого станом на 18:00 – народні обранці влаштували гучну перепалку і сутички у Верховній Раді через законопроєкт про ринок землі. Президію парламенту блокували депутати "Батьківщини" разом зі своєю лідеркою Юлією Тимошенко. Верховна Рада 6 лютого 2020 року розглядає законопроєкт про впровадження ринку землі. Після першого читання нардепи подали понад 4 тисячі правок.

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