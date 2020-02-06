19:04
6 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється
      Вєсті Кремля
      21:54, 5 лютого
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, 5 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Випуск новин за 18:00: Бійка у Раді. Закон про ринок землі

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 18:00 – народні обранці влаштували гучну перепалку і сутички у Верховній Раді через законопроєкт про ринок землі. Президію парламенту блокували депутати "Батьківщини" разом зі своєю лідеркою Юлією Тимошенко. Верховна Рада 6 лютого 2020 року розглядає законопроєкт про впровадження ринку землі. Після першого читання нардепи подали понад 4 тисячі правок.

      Також у випуску:

      Під Верховною Радою люди протестували проти запровадження відкритого ринку землі в Україні. Між мітингувальниками та поліцією спалахнула суперечка.

      5 лютого працівники СБУ влаштували обшук в офісі телеканалу 1+1. Через таємне прослуховування прем'єра Гончарука в його кабінеті. 

      Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      51786
      Теги: Випуск новин Верховна Рада Ринок землі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Поповнення в рядах злодіїв: "уряд ДНР" очолив колишній чиновник з Іркутської області
      Віталій Портников 15
      сьогодні , 18:00 Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
      Анастасія Кушпіт 1069
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      1002
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      646
      сьогодні , 17:10 Прип'ять – жива: як зараз виглядає місто-символ Чорнобильської катастрофи
      Світлана Попова 2277
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук