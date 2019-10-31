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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Выпуск новостей за 18:00: Друзья Зеленского в Раде. Предполагаемая отставка Рябошапки

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 18:00 – в кулуарах парламента сейчас шутят, что кресла депутатов занимали сначала донецкие, затем винницкие, а теперь пришли "кварталовские". Журналисты узнали, кто из друзей Зеленского попал во власть через "квартал". В "Слуге народа" начинают собирать подписи за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

      Такой в выпуске:

      Первое снятие неприкосновенности в парламенте 9 созыва – Верховная Рада лишила иммунитета депутата Ярослава Дубневича.

      Пока разведение продолжается в Катериновке, президент уже назвал дату начала отвода сил в Петровском.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Выпуск новостей Владимир Зеленский Руслан Рябошапка
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