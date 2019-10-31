Випуск новин за 18:00: Друзі Зеленського у Раді. Ймовірна відставка Рябошапки
У випуску новин за 31 жовтня станом на 18:00 – у кулуарах парламенту зараз жартують, що крісла депутів обіймали спершу донецькі, потім вінницькі, а тепер прийшли "кварталівські". Журналісти дізнались, хто з друзів Зеленського потрапив у владу через "квартал". У "Слузі народу" починають збирати підписи за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.
Такою у випуску:
Перше зняття недоторканності в парламенті 9 скликання – Верховна Рада позбавила імунітету депутата Ярослава Дубневича.
Поки розведення триває в Катеринівці, президент уже назвав дату початку відведення сил у Петрівському.
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