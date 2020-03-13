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      Выпуск новостей за 18:00: Ермак в Минске. Подача воды в Крым

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 18:00 – глава Офиса Президента Андрей Ермак выступил на брифинге СНБО. Он рассказал, зачем участвовал в переговорах ТКГ в Минске. Без воды из материковой Украины в Крыму может наступить экологическая и гуманитарная катастрофа. Вопрос подачи воды в аннексированный полуостров поднимается нардепами монобольшинства, говорит об этом и новое правительство.

      Також у випуску: 

      В Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу: жертвою стала 71-річна жінка з Радомишля, в якої напередодні виявили хворобу.

      Одіозний блогер заявив, що літаком із Європи прилетіли хворі на коронавірус: хто відповість за дезінформацію.

      Последние новости о коронавирусе в Украине: зафиксировали 1 смерть
      сегодня
      Теги: Новости Украины Минск Андрей Ермак Новости Крыма Вода в Крыму Выпуск новостей
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