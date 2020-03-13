Выпуск новостей за 18:00: Ермак в Минске. Подача воды в Крым

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 18:00 – глава Офиса Президента Андрей Ермак выступил на брифинге СНБО. Он рассказал, зачем участвовал в переговорах ТКГ в Минске. Без воды из материковой Украины в Крыму может наступить экологическая и гуманитарная катастрофа. Вопрос подачи воды в аннексированный полуостров поднимается нардепами монобольшинства, говорит об этом и новое правительство.

Також у випуску: В Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу: жертвою стала 71-річна жінка з Радомишля, в якої напередодні виявили хворобу. Одіозний блогер заявив, що літаком із Європи прилетіли хворі на коронавірус: хто відповість за дезінформацію.