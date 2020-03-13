Випуск новин за 18:00: Єрмак у Мінську. Подача води в Крим

У випуску новин за 13 березня станом на 18:00 – очільник Офісу Президента Андрій Єрмак виступив на брифінгу РНБО. Він розповів, навіщо брав участь у переговорах ТКГ в Мінську. Без води з материкової України у Криму може настати екологічна та гуманітарна катастрофа. Питання подачі води до анексованого півострова підіймається нардепами монобільшості, про таку можливість говорить і новий уряд.

Також у випуску: В Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу: жертвою стала 71-річна жінка з Радомишля, в якої напередодні виявили хворобу. Одіозний блогер заявив, що літаком із Європи прилетіли хворі на коронавірус: хто відповість за дезінформацію.