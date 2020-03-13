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      Випуск новин за 18:00: Єрмак у Мінську. Подача води в Крим

      Випуск новин -

      У випуску новин за 13 березня станом на 18:00 – очільник Офісу Президента Андрій Єрмак виступив на брифінгу РНБО. Він розповів, навіщо брав участь у переговорах ТКГ в Мінську. Без води з материкової України у Криму може настати екологічна та гуманітарна катастрофа. Питання подачі води до анексованого півострова підіймається нардепами монобільшості, про таку можливість говорить і новий уряд.

      Також у випуску: 

      В Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу: жертвою стала 71-річна жінка з Радомишля, в якої напередодні виявили хворобу.

      Одіозний блогер заявив, що літаком із Європи прилетіли хворі на коронавірус: хто відповість за дезінформацію.

      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      Теги: Новини України Мінськ Андрій Єрмак Новини Криму Вода в Криму Випуск новин
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