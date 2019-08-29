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      Выпуск новостей за 18:00: "Европейская Солидарность" ушла в оппозицию. Премьер-министр Гончарук

      Выпуск новостей 65 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 18:00 – политическая сила "Европейская Солидарность", которую возглавляет пятый президент Украины Петр Порошенко, официально перешла в оппозицию. В первый день работы новой Верховной Рады на должность премьер-министра выбрали Алексея Гончарука. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.

      Также в выпуске:

      Первые курьезы пленарного заседания Верховной Рады.

      Число жертв в результате обвала дома в Дрогобыче возросло до восьми.

       

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      Теги: Верховная Рада Алексей Гончарук Европейская солидарность Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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