Випуск новин за 18:00: "Європейська Солідарність" пішла в опозицію. Прем'єр-міністр Гончарук

У випуску новин за 29 серпня станом на 18:00 – політична сила "Європейська Солідарність", яку очолює п'ятий президент України Петро Порошенко, офіційно перейшла в опозицію. У перший день роботи нової Верховної Ради на посаду прем'єр-міністра обрали Олексія Гончарука. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський.

Також у випуску: Перші курйози пленарного засідання Верховної Ради. Кількість жертв через обвал будинку в Дрогобичі зросла до восьми.

Джерело: 24 канал