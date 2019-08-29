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      Випуск новин за 18:00: "Європейська Солідарність" пішла в опозицію. Прем'єр-міністр Гончарук

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 серпня станом на 18:00 – політична сила "Європейська Солідарність", яку очолює п'ятий президент України Петро Порошенко, офіційно перейшла в опозицію. У перший день роботи нової Верховної Ради на посаду прем'єр-міністра обрали Олексія Гончарука. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський.

      Також у випуску:

      Перші курйози пленарного засідання Верховної Ради.

      Кількість жертв через обвал будинку в Дрогобичі зросла до восьми.

       

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      Теги: Олексій Гончарук Верховна Рада Випуск новин Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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