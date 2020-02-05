20:31
5 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: РПЦ изобрела вакцину против коронавируса. Якутия убежит от Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 18:00: Фейлы новой власти. Вода для Крыма

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 18:00 – власть постоянно делает заявления и опровергает их. Недавно информпространство всколыхнул "слуга народа" заявлением о собаках. В оккупированном Крыму катастрофическая ситуация с водой. В Симферополе питьевой воды хватит лишь на 100 дней. В городе ввели график подачи воды. Украина на 85% обеспечивала Крым пресной водой.

      Также в выпуске:

      В Украину только пришла зима: снег, сильный ветер и гололед ждет украинцев в ближайшие дни. восьмого февраля.

      Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
      сегодня
      17441
      Теги: Выпуск новостей Новости Крыма Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Евгений Куксин может быть причастен к прослушке Гончарука: биография журналиста 1+1
      Анастасія Зазуляк 306
      сегодня , 19:01 СБУ проводит обыск в офисе телеканала 1+1: видео
      Лія Бонавська 574
      2 февраля , 19:52 Куда пойти в феврале: самые интересные события Киева
      138
      1 февраля , 12:22 Как назвать ребенка в феврале: имена для мальчиков и девочек
      Марія Бондар 726
      сегодня , 18:40 Ограничение зарплат чиновникам: какими будут последствия заявлений Зеленского
      Інна Жолобович 45
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук