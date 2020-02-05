Выпуск новостей за 18:00: Фейлы новой власти. Вода для Крыма
В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 18:00 – власть постоянно делает заявления и опровергает их. Недавно информпространство всколыхнул "слуга народа" заявлением о собаках. В оккупированном Крыму катастрофическая ситуация с водой. В Симферополе питьевой воды хватит лишь на 100 дней. В городе ввели график подачи воды. Украина на 85% обеспечивала Крым пресной водой.
Также в выпуске:
В Украину только пришла зима: снег, сильный ветер и гололед ждет украинцев в ближайшие дни. восьмого февраля.
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