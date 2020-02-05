Випуск новин за 18:00: Фейли нової влади. Вода для Криму

У випуску новин за 5 лютого станом на 18:00 – влада постійно робить заяви і спростовує їх. Нещодавно інформпростір сколихнув "слуга народу" із заявою про собак. В окупованому Криму катастрофічна ситуація із водою. В Сімферополі питної води вистачить лише на 100 днів. У місті ввели графік подачі води. Україна на 85% забезпечувала Крим прісною водою. Канал перекрили, коли росіяни захопили півострів.

Також у випуску: До України тільки прийшла зима: сніг, сильний вітер і ожеледиця чекає українців найближчі дні. восьмого лютого.