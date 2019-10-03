Выпуск новостей за 18:00: Формула Штайнмайера. Курс валют

В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 18:00 – на самом деле формула Штайнмайера до конца не известна. И сейчас разговоры идут о медийном и политическом бренде, именуемом фамилией немецкого политика – говорят эксперты. Гривна начинает дешеветь по отношению к евро и доллару. Специалисты отмечают, что Украина контролирует ситуацию, поэтому существенного ослабления гривны не будет.

Также в выпуске: Виталий Кличко считает, что выборы мэра в Киеве – это начало разрушения децентрализации. Давидюк дал Зеленскому несколько советов относительно формулы Штайнмайера.

Источник: 24 канал