Випуск новин за 18:00: Формула Штайнмаєра. Курс валют

У випуску новин за 3 жовтня станом на 18:00 – насправді формула Штайнмаєра до кінця не відома. І зараз розмови йдуть про медійний і політичний бренд, що іменується прізвищем німецького політика, – кажуть експерти. Гривня починає дешевшати по відношенню до євро та долара. фахівці наголошують, що Україна контролює ситуацію, тому суттєвого послаблення гшривні не буде.

Також у випуску: Віталій Кличко вважає, що вибори мера в Києві – це початок руйнації децентралізації. Давидюк дав Зеленському декілька порад щодо формули Штайнмаєра.

Джерело: 24 канал