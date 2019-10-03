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      Випуск новин за 18:00: Формула Штайнмаєра. Курс валют

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 жовтня станом на 18:00 – насправді формула Штайнмаєра до кінця не відома. І зараз розмови йдуть про медійний і політичний бренд, що іменується прізвищем німецького політика, – кажуть експерти. Гривня починає дешевшати по відношенню до євро та долара. фахівці наголошують, що Україна контролює ситуацію, тому суттєвого послаблення гшривні не буде.

      Також у випуску:

      Віталій Кличко вважає, що вибори мера в Києві – це початок руйнації децентралізації.

      Давидюк дав Зеленському декілька порад щодо формули Штайнмаєра.

      blog_ava
      Повинен домовлятися: Путін прокоментував політику Зеленського щодо Донбасу
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      Теги: Формула Штайнмаєра Випуск новин Курси валют
      Джерело: 24 канал
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