Випуск новин за 18:00: Формула Штайнмаєра. Курс валют
У випуску новин за 3 жовтня станом на 18:00 – насправді формула Штайнмаєра до кінця не відома. І зараз розмови йдуть про медійний і політичний бренд, що іменується прізвищем німецького політика, – кажуть експерти. Гривня починає дешевшати по відношенню до євро та долара. фахівці наголошують, що Україна контролює ситуацію, тому суттєвого послаблення гшривні не буде.
Також у випуску:
Віталій Кличко вважає, що вибори мера в Києві – це початок руйнації децентралізації.
Давидюк дав Зеленському декілька порад щодо формули Штайнмаєра.
Джерело: 24 канал
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