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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Выпуск новостей за 18:00: Годовщина Будапештского меморандума. День волонтера в Украине

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей по 5 декабря по состоянию на 18:00 – 25 лет назад Украина отказалась от ядерного оружия. В обмен на это Россия, США, Великобритания пообещали защищать суверенитет нашего государства. Сегодня мир отмечает День волонтера.

      Также в выпуске:

      В социальных сетях и СМИ разгорелся скандал из-за поста экс-заместителя редактора издания Cosmopolitan Евгении Плихиной, которая иронизировала над похоронами погибшего бойца "Альфы" ВСУ Дениса Волочаева.

      Российская группа "Воровайки", в репертуаре которого откровенно украинофобские тексты, собрался в Украину с концертами.

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      Теги: Новости политики Ядерная безопасность Выпуск новостей
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