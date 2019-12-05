Выпуск новостей за 18:00: Годовщина Будапештского меморандума. День волонтера в Украине

В выпуске новостей по 5 декабря по состоянию на 18:00 – 25 лет назад Украина отказалась от ядерного оружия. В обмен на это Россия, США, Великобритания пообещали защищать суверенитет нашего государства. Сегодня мир отмечает День волонтера.

Также в выпуске: В социальных сетях и СМИ разгорелся скандал из-за поста экс-заместителя редактора издания Cosmopolitan Евгении Плихиной, которая иронизировала над похоронами погибшего бойца "Альфы" ВСУ Дениса Волочаева. Российская группа "Воровайки", в репертуаре которого откровенно украинофобские тексты, собрался в Украину с концертами.