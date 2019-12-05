Випуск новин за 18:00: Річниця Будапештського меморандуму. День волонтера в Україні

У випуску новин за 5 грудня станом на 18:00 – 25 років тому Україна відмовилася від ядерної зброї. В обмін на це Росія, США, Великобританія пообіцяли захищати суверенітет нашої держави. Сьогодні світ відзначає День волонтера.

Також у випуску: У соціальних мережах та ЗМІ розгорівся скандал щодо допису ексзаступниці редакторки видання Cosmopolitan Євгенії Пліхіної, яка насміхалась із похорону загиблого бійця "Альфи" ЗСУ Дениса Волочаєва. Російський гурт "Воровайки", у репертуарі якого відверто українофобські тексти, зібрався до України з концертами.