19:15
5 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, 4 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, 4 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 18:00: Річниця Будапештського меморандуму. День волонтера в Україні

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 грудня станом на 18:00 – 25 років тому Україна відмовилася від ядерної зброї. В обмін на це Росія, США, Великобританія пообіцяли захищати суверенітет нашої держави. Сьогодні світ відзначає День волонтера.

      Також у випуску:

      У соціальних мережах та ЗМІ розгорівся скандал щодо допису ексзаступниці редакторки видання Cosmopolitan Євгенії Пліхіної, яка насміхалась із похорону загиблого бійця "Альфи" ЗСУ Дениса Волочаєва.

      Російський гурт "Воровайки", у репертуарі якого відверто українофобські тексти, зібрався до України з концертами.  

      "Юзік" взяв у помічниці власну дружину
      сьогодні
      4963
      Теги: Новини політики Випуск новин Ядерна безпека
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Что поднял на поверхность скандал с редактором Cosmopolitan
      Блог Соцмережі 1237
      сьогодні , 17:26 Інвестиція у безпеку? Навіщо Рада ухвалила нову постанову щодо курсу України до НАТО
      Світлана Попова 595
      сьогодні , 17:10 Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України
      Інна Жолобович 4243
      сьогодні , 17:00 Нет лучшего времени, чем сейчас!
      Сергій Фурса 665
      сьогодні , 16:30 Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок
      Марта Вересюк 620
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук