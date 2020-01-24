19:24
24 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Хоакин Путин выгоняет комиков из России. Новое наказание от РФ
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 января
      Вести.UA: Новая драка Кивы. Мендель снова блеснула умом
      Вєсті.UA
      20:47, 23 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Выпуск новостей за 18:00: Годовщина обстрелов в Мариуполе. Карантин в Житомире

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 января состоянию на 18:00 – ровно пять лет назад боевики расстреляли из Градов жилой район Мариуполя. Тогда погиб 31 человек. В Житомире школы закрыли на карантин. Обучение прекращается с понедельника, а все из-за угрожающей ситуации с гриппом и ОРВИ.

      Также в выпуске:

      Китай страдает от смертельного вируса. Умерли уже 26 человек, но надежда есть: врачи смогли вылечить первого больного.

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      6686
      Теги: Новости Мариуполя Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 К чему привело молчание власти Китая о коронавирусе
      Блоги 48
      сегодня , 18:54 Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий
      Богдан Мірошниченко 84
      23 января , 14:00 В главном покерном онлайн-турнире января разыграют 1 000 000 гривен
      52
      сегодня , 09:00 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      104
      сегодня , 18:00 Як у Європі: чому населення в Україні різко скоротилось
      83
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук