Выпуск новостей за 18:00: Годовщина обстрелов в Мариуполе. Карантин в Житомире

В выпуске новостей за 24 января состоянию на 18:00 – ровно пять лет назад боевики расстреляли из Градов жилой район Мариуполя. Тогда погиб 31 человек. В Житомире школы закрыли на карантин. Обучение прекращается с понедельника, а все из-за угрожающей ситуации с гриппом и ОРВИ.

Также в выпуске: Китай страдает от смертельного вируса. Умерли уже 26 человек, но надежда есть: врачи смогли вылечить первого больного.