Випуск новин за 18:00: Річниця обстрілів у Маріуполі. Карантин через грип у Житомирі

У випуску новин за 24 січня станом на 18:00 – рівно п'ять років тому бойовики розстріляли з Градів житловий район Маріуполя. Тоді загинула 31 людина. У Житомирі школи закрили на карантин. Навчання припиняється з понеділка, а все – через загрозливу ситуацію із грипом та ГРВІ.

Також у випуску: Китай потерпає від смертельного вірусу. Померли вже 26 людей, але надія є: лікарі змогли вилікувати першого хворого.