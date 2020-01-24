Випуск новин за 18:00: Річниця обстрілів у Маріуполі. Карантин через грип у Житомирі
У випуску новин за 24 січня станом на 18:00 – рівно п'ять років тому бойовики розстріляли з Градів житловий район Маріуполя. Тоді загинула 31 людина. У Житомирі школи закрили на карантин. Навчання припиняється з понеділка, а все – через загрозливу ситуацію із грипом та ГРВІ.
Також у випуску:
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