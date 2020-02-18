Выпуск новостей за 18:00: Годовщина расстрелов на Майдане. Возвращение украинцев с Уханя

В выпуске новостей от 18 февраля по состоянию на 18:00 – в Украине отмечают шестую годовщину расстрелов на Майдане. События 18 – 21 февраля является наиболее трагическими в истории независимой Украины. В этот период на Майдане погибли более сотни человек. Эвакуация украинцев из Китая состоится 18 февраля, а уже через день – 20 февраля, граждане будут на территории Украины.

Также в выпуске: Российские оккупационные силы 18 февраля рано утром устроили масштабную атаку по позициям подразделений Объединенных сил возле места разведения сил - Золотого. Свои обстрелы оккупанты вели вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного. Таким образом боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.