Випуск новин за 18:00: Річниця розстрілів на Майдані. Повернення українців з Ухані
У випуску новин за 18 лютого станом на 18:00 – в Україні відзначають шосту річницю розстрілів на Майдані. Події 18 – 21 лютого є найбільш трагічними в історії незалежної України. У цей період на Майдані загинули понад сотня осіб. Евакуація українців з Китаю відбудеться 18 лютого, а вже через день – 20 лютого, громадяни будуть на території України.
Також у випуску:
Російські окупаційні сили 18 лютого рано-вранці влаштували масштабну атаку по позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля місця розведення сил – Золотого. Свої обстріли окупанти вели поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільний. Таким чином бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
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